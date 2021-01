Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : finalise l'acquisition de Fidor Solutions Cercle Finance • 04/01/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce avoir finalisé le 31 décembre 2020, via sa filiale Sopra Banking Software, l'acquisition de Fidor Solutions, la filiale logicielle spécialiste des solutions en banque digitale de la néo-banque Fidor Bank. Cette acquisition va permettre d'accélérer significativement le rythme de développement, et de mise en marché, de l'offre digitale de Sopra Banking Software notamment en démultipliant les cas d'usage à proposer aux banques dans le cadre de son offre Digital Banking Engagement Platform (DBEP), assure Sopra Steria Fidor Solutions est entrée au périmètre de consolidation de Sopra Steria le 31 décembre 2020.

