Sopra Steria finalise l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de CS Group

(AOF) - Sopra Steria, groupe de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels et CS Group, acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques, annoncent l'acquisition, ce jour, d'une participation majoritaire par Sopra Steria dans CS Group.

Cette acquisition a été réalisée dans le cadre du contrat d'acquisition conclu le 18 novembre 2022, en vue d'acquérir les actions de CS Group détenues par Yazid Sabeg, président du Conseil d'administration de la société et de Eric Blanc-Garin, directeur général, et leur holding commune Duna & Cie représentant environ 29,73 % du capital de CS Group (le " bloc principal ") pour un prix de 11,50 euros par action.

Elle a également été réalisée à la suite de l'exercice des promesses de vente consenties le 27 juillet 2022 par Cira Holding et les fondateurs de Novidy's à Sopra Steria portant sur respectivement environ 29,15 % et 6,38 % du capital de la société pour un prix par action égal à celui du bloc principal.

A l'issue de cette acquisition, et compte tenu des 9,80 % du capital et 13,90 % des droits de vote déjà détenus, Sopra Steria détient, à ce jour, 75,06 % du capital et 76,21 % des droits de vote de CS Group.

Points clés

- Un des 5 leaders européens de la transformation digitale né de la fusion en 2014 de Sopra et Steria ;

- Société organisée en 4 métiers générant 4,3 Mds€ de revenus : le conseil et intégration de systèmes (61 %), l’édition de solutions (15 %), le « business process services (15 %) et la gestion d’infrastructures et cloud (19 %) ;

- Présence européenne, en France (48 % des revenus), au Royaume-Uni (13%), le pôle autre Europe avec de fortes positions en Allemagne (31 %) et le reste du monde ;

- Modèle d’affaires : être, en Europe, le partenaire stratégique des grandes administrations,

opérateurs financiers et industriels et entreprises stratégiques en les appuyant dans leur transformation digitale et en préservant leur indépendance digitale ;

- Pacte d’actionnaires entre les familles fondatrices Odin et Pasquier et les dirigeants, soit 22,3 % du capital et 33,6 % des droits de vote, devant les salariés (4,8 % et 7,8 %), Pierre Pasquier présidant conseil d’administration de 15 membres et Cyril Malargé étant directeur général ;

- Bilan sain avec une dette ramenée à 345 M€ face à 1,8 Md€ de capitaux propres à fin juin.

Enjeux

- Stratégie axée sur un positionnement fort en Europe, sur le développement de solutions (objectif de 20 % des revenus dans l’édition et l’intégration de solutions), sur le conseil (objectif de 15 % des revenus), l’intégration du digital et visant à moyen terme une croissance annuelle des revenus entre 4 % et 6 %, une marge opérationnelle de 10 % et un flux de trésorerie disponible entre 5 % et 7 % des revenus ;

- Stratégie d’innovation :

-veille sur les technologies et leurs usages assurés par les Digital Champions, missions d’innovation données aux équipes projet, hackathons ouverts aux clients et aux partenaires, espaces de démonstration, d’idéation, de codesign,

- partenariats ciblés (startups, universités, laboratoires de recherche, grands éditeurs type Axway et GAFAM, Campus Cyber France)

- entrée au capital de jeunes pousses, notamment dans la cybersécurité ;

- mise en place de 2 plateformes de développement, l’une pour le cloud, l’autre pour la blockchain, l’intelligence artificielle et le machine learning ;

- Stratégie environnementale avec pour objectif zéro émission nette de GES en 2028 :

- 3 étapes : zéro émission nette pour les activités directes fin 2022, pour les indirectes (déchets, trajets) fin 2025 et les achats de biens et services fin 2028,

- accompagnement des clients dans leur transition bas carbone ;

- Positionnement fort dans le « cloud computing » (nuage informatique), le big data (gestion des volumes de données) notamment dans la défense, le secteur public et l’aéronautique ;-

- Accélération dans l’intelligence artificielle : partenariat avec OVH Cloud, participation au collectif Confiance.ai… ;

- Visibilité élevée avec la récurrence du chiffre d’affaires (plus de 40 %).

=/ Défis /=

- Vers une OPA, au 1er trimestre 2023, sur CS Group, qui renforcera l’activité services numériques et systèmes critiques pour la défense & sécurité, l’espace et le nucléaire et sera relutive sur le bénéfice par action dès la 1ère année ;

- Cession de la participation de 32 % dans Axway, soit un impact négatif de 25 M€ avant impôt ;

- Après une hausse de 7,7 des revenus à fin septembre, relèvement des objectifs 2022 : croissance du chiffre d’affaires de 7%, taux de marge opérationnelle entre 8,5 % et 9 % et flux net de trésorerie disponible de l’ordre de 250 M€.

