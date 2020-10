Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : fait un point sur la cyberattaque Cercle Finance • 26/10/2020 à 08:29









(CercleFinance.com) - Sopra Steria a annoncé le 21 octobre avoir détecté une cyberattaque la veille au soir. Le groupe indique que les mesures de sécurité immédiatement mises en oeuvre ont ainsi permis de contenir la propagation du virus à une partie limitée des installations du Groupe et de préserver ses clients et ses partenaires. ' A ce jour, et après des recherches approfondies, Sopra Steria n'a pas constaté de fuite de données ou de dommages causés aux systèmes d'information de ses clients '. ' Après analyse de l'attaque et élaboration du plan de remédiation, le redémarrage progressif et sécurisé du système d'information et des opérations du Groupe est engagé à compter de ce jour ' rajoute la direction. Le retour à une situation normale dans l'ensemble du Groupe prendra quelques semaines.

