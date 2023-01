Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: entrée dans l'indice CAC SBT 1,5° information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 16:18









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce rejoindre l'indice CAC SBT 1,5° d'Euronext, indice qui comprend 38 sociétés du SBF 120 dont les objectifs de réduction d'émissions ont été validés comme étant conformes à l'objectif de 1,5°C fixé par l'Accord de Paris.



Lancé avec le soutien d'Amundi, du CDP et de la SBTi (Science Based Targets initiative), cet indice est conçu pour favoriser l'adoption d'approches d'investissement ESG généralistes, tout en étant fortement axé sur des enjeux liés au changement climatique.



'En tant qu'acteur européen de la Tech, Sopra Steria a pris dès 2017 des engagements importants de réduction des émissions de gaz à effet de serre liés à ses activités avec des objectifs validés par le SBTi', rappelle Cyril Malargé, directeur général de Sopra Steria.





Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -3.96%