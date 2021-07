Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : en recul avec une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 13:04









(CercleFinance.com) - Sopra Steria recule de 3% sur fond d'une dégradation de recommandation chez Invest Securities de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 178 à 175 euros, du fait d'un rapport rendement/risque qui 'n'est plus suffisamment favorable sur le titre'. 'Un peu supérieurs aux attentes du consensus, les résultats du premier semestre 2021 sont en ligne avec notre scénario', note l'analyste, ajoutant que 'les résultats de SBS dans les prochains trimestres sont à risque, notamment en raison de la transition Cloud'.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -0.96%