Sopra Steria : en léger repli avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Sopra Steria s'inscrit en retrait de moins de 1% et sous-performe ainsi la tendance à Paris, sur fond de propos d'Invest Securities qui, tout en restant 'neutre', abaisse son objectif de cours de 175 à 170 euros après la confirmation par la société de ses objectifs 2021. 'Au-delà, si le groupe profite de la dynamique du marché des services IT, il ne bénéficie pas d'une accélération aussi forte que certains de ses concurrents. Le discours de plus en plus prudent sur les perspectives de SBS nous inquiète également', juge l'analyste.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -0.29%