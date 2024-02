Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra Steria: distingué par l'analyse NEAT de NelsonHall information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce avoir été classé parmi les 'leaders' de l'analyse NEAT (NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool) 2024 des services RSE dans le secteur bancaire réalisée par NelsonHall.



Le groupe de services informatiques précise que l'outil NEAT permet aux responsables du sourcing stratégique d'évaluer les compétences de plusieurs prestataires au moyen d'un ensemble de critères et selon différentes situations commerciales.



Il leur permet aussi de repérer les fournisseurs obtenant les meilleures performances globales et qui disposent de compétences spécifiques en matière de solutions métiers répondant à certains critères ESG.





