Sopra-Steria : dévisse de -16%, sous les 97,5E

(CercleFinance.com) - Sopra-Steria ouvre un gros 'gap' sous 116,2E et dévisse de -16%, sous les 97,5E, la plus forte baisse de la décennie, le titre efface tous ses gains depuis le 22 mai dernier et semble se diriger vers un retracement du plancher des 94,3E du 13 mai.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -12.92%