Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: détient 92,73 % du capital d'Ordina information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 09:43









(CercleFinance.com) - Sopra Steria et Ordina annoncent conjointement qu'au cours de la période d'offre, qui a expiré hier à 17h40 CET, 83 471 252 actions ont été apportées à l'offre, représentant environ 92,73 % de l'encours du capital d'Ordina.



Suite à l'adoption des résolutions de vente d'actifs et de liquidation lors de l'assemblée générale extraordinaire d'Ordina du 6 septembre 2023, le seuil d'acceptation d'au moins 80 % a été atteint.







Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +1.77%