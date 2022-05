Sopra Steria: des avis positifs après les chiffres de ventes information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 15:23

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce des chiffres du 1er trimestre 2022, plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur.



AlphaValue a renouvelé aujourd'hui sa recommandation 'accumuler', assortie d'un objectif de cours de 194 euros, sur Sopra Steria suite au 'bon début d'année 2022' réalisé par la SSII.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant note que le groupe a généré une croissance organique de 6,5% sur le premier trimestre, grâce notamment à ses activités dans la défense et l'aéronautique (20% du chiffre d'affaires annuel) et dans le secteur bancaire.



Le cabinet parisien note par ailleurs une activité 'intense' en termes de recrutement, l'entreprise ayant déjà bouclé un-tiers de son programme annuel avec l'arrivée de 3585 nouveaux employés sur le trimestre écoulé.



Dans son étude, AlphaValue fait valoir que Sopra Steria évolue sur un marché 'dynamique', celui des services informatiques, sur fond de forte demandé liée au passage vers le 'cloud', à la transformation numérique et à la cybersécurité.



Malgré cela, l'intermédiaire maintient ses prévisions de résultats inchangées pour la société sur l'exercice 2022, rappelant que celle-ci s'est contentées de confirmer son objectif d'une croissance organique de 5% à 6% cette année, assortie d'une marge opérationnelle de l'ordre de 8,5% à 9%.



Invest Securities relève son opinion sur Sopra Steria de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 170 à 200 euros, soulignant un 'profil relativement résistant du mix d'activité, combiné à une valorisation modérée' dans un contexte plus incertain.



'La performance du premier trimestre est sans grande surprise et le risque sur le recrutement semble en mesure d'être évacué au regard des embauches du premier trimestre', estime l'analyste en charge du dossier.



Surtout, il se dit rassuré par le message prudent du management sur le contexte actuel, 'laissant à penser qu'il sera moins surpris que d'autres par un retournement brutal de l'environnement qui pourrait pincer sur les marges'.



Oddo confirme pour sa part sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 228 à 231 euros.



Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 1268 ME au titre du 1er trimestre, un chiffre marginalement supérieur aux attentes d'Oddo (1248 ME) et du consensus (1260 ME), grâce à une croissance organique ' un peu meilleure qu'attendu à 6,5 % ' rapporte le broker.



Oddo estime que le 2e trimestre devrait s'inscrire ' dans la même veine ', notamment grâce aux nombreux recrutements réalisés lors des trois premiers mois de l'année qui permettent à Sopra Steria d'afficher une hausse des effectif productifs de +5 % fin mars (y/y) contre +3 % en décembre (y/y).



' Malgré un contexte macro qui se dégrade, le management de Sopra Steria dit ne voir aucun signe avant coureur d'un ralentissement', souligne le bureau d'analyses.



A ce stade, Sopra Steria semble donc légèrement en avance sur ses guidances annuelles mais il est logique que la société ne change pas ses guidances aussi tôt dans l'année, surtout compte tenu de la macro actuelle (croissance organique de 5% à 6% ; MOA de 7.5% à 8% : FCF >250 ME), conclut Oddo.