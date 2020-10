Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : décroissance de près de 5% du CA trimestriel Cercle Finance • 28/10/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - Sopra Steria affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 987,6 millions d'euros, en décroissance de 4,9% en données publiées et de 5,9% à taux de change et périmètre constants, variation toutefois en amélioration par rapport au deuxième trimestre. Le groupe de services informatiques précise que cette décroissance organique au troisième trimestre s'explique en grande partie par un recul de presque 30% de l'activité dans le secteur aéronautique (contre une baisse d'environ 20% au deuxième). Sopra Steria ajoute que la performance des neufs premiers mois de 2020 et les premières tendances pour le quatrième trimestre sont en ligne avec ses objectifs, dont une variation organique du CA entre -2 et -4% et un taux de marge opérationnelle d'activité entre 6 et 7%.

