Sopra Steria : dans le vert malgré l'abaissement d'objectifs

(CercleFinance.com) - Sopra Steria parvient à gagner 1% malgré un abaissement de ses objectifs annuels en raison de la cyberattaque du mois dernier, à un chiffre d'affaires en recul organique de 4,5 à 5% et un taux de marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 6,5%. 'Nous comprenons que les impacts négatifs liés à cette cyberattaque sont désormais passés et que le groupe ne devrait plus être affecté par ce problème en 2021', réagit Oddo BHF qui réitère son opinion 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 156 à 160 euros. Le bureau d'études ajuste légèrement en baisse ses prévisions 2020 afin de sa rapprocher des nouvelles guidances du groupe de services informatiques, impliquant une révision en baisse de -5% sur ses BPA 2020 mais un impact neutre sur les BPA 2021.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +1.71%