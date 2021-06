Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : dans le vert avec des propos d'analyste Cercle Finance • 14/06/2021 à 13:14









(CercleFinance.com) - Sopra Steria avance de plus de 1% sur fond de propos d'Invest Securities qui réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 173 à 178 euros, soulignant que 'la reprise se concrétise clairement dans les services'. Mettant en avant 'une forte demande globalement et des risques de nouvelle dégradation qui ne se sont pas concrétisés dans les secteurs les plus touchés', l'analyste estime que la société fera à son sens 'bien mieux sur 2021 que son objectif de croissance organique'.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +1.55%