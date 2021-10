Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : croissance de 13% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - Sopra Steria dévoile un chiffre d'affaires de 1,12 milliard d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en croissance totale de 13%. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques a progressé de 8,9%. 'Ces tendances traduisent une forte dynamique de marché, portée par la transformation digitale des entreprises et des organisations publiques', note le directeur général Vincent Paris, ajoutant que la société a réussi à nettement augmenter le nombre de recrutements. Sopra Steria rappelle viser pour 2021 une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure ou égale à 6%, un taux de marge opérationnelle d'activité entre 7,7 et 8%, et un flux net de trésorerie disponible entre 150 et 200 millions d'euros.

