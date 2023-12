Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: contrats avec NS&I au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Sopra Steria indique avoir remporté deux contrats majeurs, représentant une valeur globale de 369 millions de livres sterling, auprès de National Savings and Investments (NS&I), caisse d'épargne publique britannique mieux connue pour ses Premium Bonds.



Le groupe français de services informatiques va ainsi gérer des dizaines de millions de contrats clients chaque année, et un livret d'épargne de plus de 220 milliards de livres, aidant des millions d'épargnants à travers le pays.



Sopra Steria va aussi gérer le centre de contact de NS&I pour soutenir ses clients, avec notamment des options améliorées d'accès aux services à destination des personnes vulnérables ou exclues numériquement.





Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -0.48%