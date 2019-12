Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : contrat avec la Défense britannique Cercle Finance • 20/12/2019 à 09:44









(CercleFinance.com) - Sopra Steria grappille 0,9% après la signature par SSCL, détenue à 75% par Sopra Steria avec le Cabinet Office, d'un contrat d'une valeur totale de 300 millions de livres sterling sur une durée de sept ans auprès du Ministère de la Défense (MoD) britannique. 'Le contrat démarre dès janvier 2020 avec une contribution significative au chiffre d'affaires, liée à l'exécution du 'run' ainsi que de projets de transformations initiaux, qui devraient durer près de trois ans', réagit un analyste d'Oddo BHF. 'Comme les autres contrats de ce type, ce contrat sera faiblement rentable et consommateur de trésorerie en première phase puis il deviendra rentable (en ligne avec le reste des contrats portés par les JVs) dans sa phase purement de run', poursuit-il.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +0.57%