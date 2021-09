Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra-Steria : chute de -7% sous 167,6E, les 160,5E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Des rumeurs d'un intérêt de Sopra-Steria pour Atos font rechuter le titre de -7% sous 167,6E, ce qui efface tous les gains depuis le 25 août : voilà un saisissant exemple de 'bulltrap' avec le franchissement en force des 175,5E (zénith des 28/7 puis des 1 et 3 septembre) pour inscrire un record de clôture à 179,7E), le titre terminant la séance du 17/09 au plus haut (encore un signe très 'bullish'). En cas d'enfoncement des 167E, Sopra-Steria pourrait glisser vers 160,5E, le plancher du 16/07

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -7.57%