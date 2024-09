Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra Steria: cession d'activités de Sopra Banking Software information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce la finalisation ce jour de la cession de la plupart des activités de Sopra Banking Software.



Cette cession vient finaliser l'opération de recentrage des activités de Sopra Steria sur les services et les solutions numériques qui avait été annoncée le 21 février 2024.



Elle fait suite à la cession par Sopra Steria à Sopra GMT, le 19 juillet 2024, de 3,619 millions de titres Axway et le 26 juillet 2024, des droits préférentiels de souscription détenus dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée par Axway au cours du mois d'août.



Les sommes encaissées par Sopra Steria depuis la fin du 1er semestre 2024 à l'issue de ces différentes cessions s'élèvent à 410,5 ME.



Sopra Steria reste actionnaire d'Axway à hauteur de 11,1 % du capital.





Valeurs associées SOPRA STERIA 173,30 EUR Euronext Paris -0,69%