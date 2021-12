Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra-Steria: cassure des 153,4E information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 12:46









(CercleFinance.com) - Sopra-Steria valide la cassure des 153,4E, le plancher du 12/10 : le premier support se dessine vers 147,5E, il remonte au 13/05.

Le suivant est visible à 134,1E et remonte au 26/02... et la règle du balancier induit un risque de rechute vers 129E.





