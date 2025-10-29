 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 340,21
+2,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sopra Steria : CA en baisse au T3, recherche d'un nouveau DG lancée
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 07:16

Sopra Steria SOPR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre, tout en anticipant une croissance organique au quatrième trimestre.

Le groupe français de conseils informatiques a enregistré un chiffre d'affaires de 1,32 milliard d'euros au trimestre clos le 30 septembre, contre 1,35 milliard d'euros un an plus tôt, soit une baisse organique de 2,9%.

Pour le quatrième trimestre, Sopra Steria a confirmé l'anticipation d'une croissance organique positive du chiffre d'affaires.

Sopra Steria a également confirmé ses objectifs pour l'année 2025, avec un taux de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre -2,5% et +0,5%, un taux de marge opérationnelle d'activité entre 9,3% et 9,8% et un flux net de trésorerie disponible compris entre 5% et 7% du chiffre d'affaires.

Le groupe a par ailleurs déclaré que la recherche d'un nouveau directeur général a été lancée avec l'aide d'un cabinet spécialisé et qu'il privilégie un profil externe.

Au début du mois, le groupe a annoncé la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SOPRA STERIA
137,900 EUR Euronext Paris -0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • AMUNDI SA : La tendance baissière peut reprendre
    AMUNDI SA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 29.10.2025 07:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • VIRIDIEN (ex CGG) : Les signaux haussiers sont intacts
    VIRIDIEN (ex CGG) : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 29.10.2025 07:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Bâtiment Assystem en face de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines (Crédit: Lionel Allorge / Wikimedia Commons)
    Assystem accroit de plus de 9% son CA trimestriel
    information fournie par Zonebourse 29.10.2025 07:07 

    Assystem affiche un chiffre d'affaires en croissance de 9,4% à 157,7 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, dont +6,8% en organique, +4,8% d'effet périmètre et -2,2% d'effet de la variation des taux de change. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, ... Lire la suite

  • IPSEN : Les signaux haussiers sont intacts
    IPSEN : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 29.10.2025 07:05 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank