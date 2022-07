Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sopra Steria: bonne performance semestrielle, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 10:51

(CercleFinance.com) - Sopra Steria a annoncé jeudi avoir réalisé une bonne performance au cours du premier semestre, essentiellement à la faveur de son exposition aux marchés de l'aéronautique et de la défense.



Le spécialiste de la transformation numérique indique que son chiffre d'affaires s'est élevé à 2.543,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une hausse de 9,3% par rapport au 1er semestre 2021.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a progressé de 7,3%.



Sur le seul deuxième trimestre, la croissance organique a accéléré à 8,1% contre 6,5% au premier.



Le résultat opérationnel semestriel a progressé de 20,5% à 203,1 millions d'euros, faisant apparaître un taux de marge de 8%, en hausse de 0,8 point par rapport au premier semestre 2021.



Malgré un environnement géopolitique et économique jugé 'tendu', Sopra Steria souligne que la dynamique de ses marchés et la demande de ses clients est restée 'forte'.



Dans ce contexte, l'entreprise a confirmé ses objectifs pour 2022, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 6% assortie d'une marge opérationnelle de 8,5% à 9%.



Parallèlement, Sopra Steria a annoncé être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de CS Group, un spécialiste des systèmes critiques, dans le cadre d'une opération estimée à 282,5 millions d'euros.



Suite à ces annonces, l'action progressait de 3,5% jeudi matin à la Bourse de Paris.