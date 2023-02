Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra-Steria : bondit vers 186E, tutoie les 187,3E information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 16:30









(CercleFinance.com) - Sopra-Steria efface la résistance des 175,4E, le zénith d'ouverture du 5 avril 2022 : le titre qui gagne +50% depuis debut octobre dernier, retrace le record absolu des 187,3E du 14 juin 2018.

Au-delà, il n'y a plus d'obstacle avant la cible des 200E.





