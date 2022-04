Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 15:49









(CercleFinance.com) - Sopra Steria gagne plus de 2%, aidé par des propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 216 à 228 euros sur le titre du groupe informatique, qui 'affiche une excellente performance depuis le début de l'année'.



'Nous anticipons une poursuite de re-rating à court terme mais aussi à moyen terme car, si le groupe exécute bien sa stratégie, la hausse de la rentabilité vers une MOA de 10% aura un impact positif sur la conversion de l'EBIT en FCF', estime l'analyste.





