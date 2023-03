Sopra Steria: bien orienté après son offre sur Ordina information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 17:18

(CercleFinance.com) - Le titre Sopra Steria progresse de près de 1% en fin de journée après avoir annoncé un accord conditionnel pour lancer une offre publique d'achat (OPA) sur l'ensemble des actions Ordina à un prix de 5,75 euros par action (hors dividende proposé), soit une prime de 36% sur le cours de clôture du 14 mars.



Suite à cette annonce, Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 228 euros sur Sopra Steria.



S'il reconnait que le timing de l'opération 'n'est pas idéal', le bureau d'études estime que 'l'opportunité ne se refusait pas' et que le rachat d'Ordina, 'à l'ADN très proche de celui de Sopra', s'inscrit pleinement dans la stratégique menée par le nouveau CEO.



'Sopra se constitue une position forte au Benelux et accroît son exposition au secteur public, sans obérer sa croissance et l'amélioration de sa rentabilité et avec un impact relutif non négligeable', souligne ainsi l'analyste.



Oddo BHF réitère également son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 236 euros sur Sopra Steria, jugeant positif l'accord avec le conseil d'administration d'Ordina pour une offre cash pour un montant de 526 millions d'euros.



S'il reconnait que 'certains pourraient juger le multiple d'acquisition trop élevé en comparaison du multiple actuel de Sopra Steria', le bureau d'études pense que le prix payé 'semble raisonnable après synergies et au regard de l'intérêt stratégique de la cible'.



'Avec une telle opération, Sopra Steria va devenir un acteur important dans la zone Benelux, ce qui devrait lui permettre de dérouler la même stratégie qu'en France et progressivement atteindre des marges de plus de 10% dans la zone', souligne l'analyste.