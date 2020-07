Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : baisse de 28% du résultat net semestriel Cercle Finance • 29/07/2020 à 07:54









(CercleFinance.com) - Sopra Steria publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe de 43,7 millions d'euros, contre 60,9 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel d'activité de 132,8 millions, soit un taux de marge en retrait de 0,7 point à 6,1%. Le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques s'est établi à 2.166,7 millions d'euros au 30 juin, en retrait de 1,8%. A taux de change et périmètre constants, il a reculé de 2,6%, dans le haut de sa fourchette d'objectifs (entre -2 et -6%). Sur la base de l'environnement connu à ce stade, Sopra Steria vise pour l'ensemble de 2020 un taux de marge opérationnelle d'activité entre 6 et 7%, ainsi qu'une variation organique du chiffre d'affaires entre -2 et -4%.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +1.53%