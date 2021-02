Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : baisse d'un tiers du résultat net annuel Cercle Finance • 26/02/2021 à 07:44









(CercleFinance.com) - Sopra Steria publie au titre de 2020 un résultat net part du groupe en recul de 33,4% à 106,8 millions d'euros et un taux de marge opérationnelle d'activité en retrait d'un point à 7% pour un chiffre d'affaires en baisse de 3,9% à 4,26 milliards (-4,8% en organique). Le groupe de services informatiques proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende de deux euros par action au titre de l'exercice écoulé, à comparer à un résultat de base par action de 5,27 euros. Sopra Steria se fixe pour objectifs en 2021 une croissance organique du chiffre d'affaires entre 3 et 5%, un taux de marge opérationnelle d'activité entre 7,5 et 8% et un flux net de trésorerie disponible de l'ordre de 150 millions d'euros.

