Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : bail signé pour des étages de la tour Trinity information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Sopra Steria et Unibail-Rodamco-Westfield (URW) annoncent avoir conclu un bail de neuf ans portant sur cinq étages de la tour Trinity à La Défense, un partenariat portant à près de 50% la surface louée un an après la livraison de la tour. Trinity abrite 49.000 m2 d'espaces de travail et de services, répartis sur 30 étages. Il dispose d'une double certification HQE 'Exceptionnel' et BREEAM 'Excellent', ainsi que d'une labélisation 'Safe&Healthy Place'.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -2.46%