Sopra Steria : acquisition de la société Sodifrance

(CercleFinance.com) - Sopra Steria a signé un contrat d'acquisition en vue d'acquérir un bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital social de la société Sodifrance. Le prix d'acquisition est de 62,8 ME pour 100 % du capital. L'acquisition de ce bloc de contrôle serait intégralement payée en numéraire. Sopra Steria déposera, auprès de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique de retrait suivie d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions restant en circulation, à un prix de 17,99 euros par action.

