Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : acquisition de cxpartners au Royaume-Uni Cercle Finance • 02/03/2020 à 17:47









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annoncé l'acquisition de cxpartners, société de conseil spécialisée dans l'expérience utilisateur et le design ergonomique. Cxpartners compte comme clients le Gouvernement britannique et des sociétés cotées au Ftse100, ainsi que des groupes comme AXA, Google et Public Health England. Pierre-Yves Commanay, Directeur exécutif du Conseil au Royaume-Uni et du Pôle Europe Continentale chez Sopra Steria, a déclaré : ' Pour Sopra Steria, cxpartners est le partenaire idéal, doté d'un historique et d'une réputation remarquables, à même de compléter et d'enrichir nos compétences en matière d'expérience utilisateur et de conception.'

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -2.68%