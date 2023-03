Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: accord pour une OPA sur Ordina information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Sopra Steria fait part d'un accord conditionnel pour lancer une offre publique d'achat (OPA) sur l'ensemble des actions Ordina à un prix de 5,75 euros par action (hors dividende proposé), soit une prime de 36% sur le cours de clôture du 14 mars.



'La combinaison donne naissance à un partenaire de choix dans le secteur du conseil informatique au BeNeLux', affirme Sopra Steria, ajoutant que cette acquisition développera sa présence dans des zones géographiques qu'il considère comme stratégiques.



Les deux premiers actionnaires d'Ordina, Teslin Participaties Cooperatief et Mont Cervin, détenant ensemble environ 26% des titres, de même que le CEO et le CFO de la société, ont convenu irrévocablement d'apporter leurs actions à l'offre.



Selon Sopra Steria, la transaction et ses compléments opérationnels (estimés à 10 millions d'euros sur une base annualisée) se traduiraient par un effet relutif sur son BPA de 1,2% en 2024 et de 3,7% l'année suivante.





Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -3.06%