Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : a finalisé le rachat de Sodifrance Cercle Finance • 16/09/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Sopra Steria a finalisé le 16 septembre 2020 l'acquisition du bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital social de Sodifrance. Sodifrance entre au périmètre de consolidation de Sopra Steria le 16 septembre 2020. Un projet d'offre publique de retrait suivie d'une procédure de retrait obligatoire sera déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers d'ici fin septembre 2020.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -0.42%