Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra Steria: +9,5% de résultat net pdg au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 18:06









(CercleFinance.com) - Sopra Steria publie un chiffre d'affaires de 2949 ME au titre du 1er semestre, soit une activité en hausse de 3,8% en données publiées (+0,3% de croissance organique) par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le résultat opérationnel d'activité ressort à 285,3 ME (+13,6%) faisant apparaître un taux de marge de 9,7 %, en hausse de 0,9 point par rapport au 1er semestre 2023 publié, tandis que le résultat net part du groupe ressort à 123,2 ME (+9,5%).



Le résultat de base par action s'établit ainsi à 6,11 euros, en hausse de 9,8%.



Sopra Steria indique cibler un chiffre d'affaires à peu près stable en variation organique pour 2024 ainsi qu'un flux de trésorerie disponible autour de 350 ME.



'Nous avons amélioré la profitabilité de nos opérations sur chacun de nos pôles d'activité et confirmons l'objectif d'élever le taux de marge opérationnelle du Groupe à un niveau proche des 10 % en 2024', ajoute Cyril Malargé, directeur général du groupe.





Valeurs associées SOPRA STERIA 171,20 EUR Euronext Paris -2,23%