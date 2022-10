Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra-Steria : -6% vers 125,6E information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 16:18









(CercleFinance.com) - Sopra-Steria décroche de -6% vers 125,6E et menace d'enfoncer le récent plancher annuel des 126,2E, mais aussi le support baissier oblique moyen terme.

En cas d'enfoncement, fort risque de glissade jusque vers 100E, l'ex-support majeur des 101,8E du 28/10/2020.





Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -5.31%