SOPRA Banking Software lance la nouvelle version Cassiopae 4.7

(AOF) - Sopra Banking Software a lancé le 31 mars la nouvelle version Cassiopae 4.7, une application de crédit-bail et de prêt, intégrée à l'offre Sopra Financing Platform. L'entreprise respecte ainsi la date de sortie annoncée il y a dix mois. Cette version comprend un portail numérique amélioré pour les concessionnaires et les commerçants, le traitement des cartes de crédit via des partenaires de paiement, le crédit revolving pour les particuliers et des améliorations dans la gestion de la location immobilière et d'équipement.

Sopra Financing Platform permet de proposer des progiciels de financement de bout en bout pour le secteur du crédit-bail et du crédit. Sopra Financing Platform combine les atouts de deux solutions logicielles : le leasing et le prêt grâce à Cassiopae, ainsi que le financement wholesale avec Apak WFS. Les prochaines étapes comprennent une intégration plus poussée entre Apak et Cassiopae ainsi que des mises à jour logicielles régulières pour répondre aux nouvelles exigences.

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.