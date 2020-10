Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sophie Pétronin est libre et est en route vers Bamako, annonce la présidence malienne Reuters • 08/10/2020 à 21:09









BAMAKO, 8 octobre (Reuters) - La Française Sophie Pétronin, otage depuis fin 2016 au Sahel, est libre et est en route vers Bamako, a annoncé jeudi soir la présidence malienne. L'opposant malien Soumaïla Cissé a également été libéré et est lui aussi en route pour la capitale malienne, ajoute la présidence. "La présidence de la République confirme la libération de M. Soumaïla Cissé et Mme Sophie Pétronin. Les ex-otages sont en route pour Bamako", écrit la présidence du Mali sur son compte Twitter. Sophie Pétronin, qui dirigeait une petite ONG franco-suisse venant en aide aux enfants souffrant de malnutrition, a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali. Soumaïla Cissé, qui fut ministre des Finances entre 1993 et 2000, avait été enlevé en mars alors qu'il faisait campagne dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays. (Paul Lorgerie version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.