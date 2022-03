Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sony: signe un accord pour le rachat d'Haven Studios information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 11:04









(CercleFinance.com) - Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé la signature d'un accord pour acquérir Haven Entertainment Studios. Il s'agit d'un studio de développement de jeux basé à Montréal.



Haven Studios compte une équipe de créateurs de jeux qui ont collaboré pendant plus de dix ans à certains des jeux et des franchises parmi les plus populaires de l'industrie.



' Le studio se concentre sur la création d'un jeu multijoueur AAA original, qui exploitera non seulement la puissance de la plateforme PlayStation 5, mais enrichira également le catalogue diversifié d'expériences de jeu que seule PlayStation est en mesure d'offrir. ' a déclaré Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment.





