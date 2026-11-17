Sony remporte un procès au Royaume-Uni portant sur une plainte de 2 milliards de livres sterling concernant les tarifs du PlayStation Store

Sony 6758.T a remporté un procès à Londres portant sur un montant de près de 2 milliards de livres sterling (2,6 milliards de dollars), dans lequel il était allégué que la « position de monopole » du fabricant de la PlayStation faisait grimper les prix des jeux numériques, après qu’un tribunal eut rejeté l’intégralité de la plainte.

Le recours accusait le conglomérat japonais d’abuser de sa position dominante en imposant que les jeux numériques et les extensions pour sa console soient achetés et vendus exclusivement via son PlayStation Store, ce qui rendait leurs prix plus élevés que ceux des jeux physiques.

Sony a toutefois déclaré au cours du procès avoir « investi des années et des milliards » dans une plateforme de jeux intégrée qui profite aux consommateurs sur un marché concurrentiel, où ses rivaux Nintendo 7974.T et Microsoft MSFT.O Xbox utilisent des modèles similaires.

Le Competition Appeal Tribunal de Londres a rejeté mardi l’intégralité de la plainte à l’issue d’un procès qui avait débuté en mars, estimant que le groupe de plaignants n’avait pas réussi à établir que Sony avait enfreint le droit de la concurrence.

Stephanie Burns, vice-présidente senior et directrice juridique chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré que cette décision confirmait la validité du modèle économique de l’entreprise.

Les avocats représentant les plaignants n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LES GÉANTS DE LA TECH SOUS SURVEILLANCE

Il s’agit de la troisième affaire contre une grande entreprise technologique à avoir été jugée depuis le début de l’année 2025, alors que le régime britannique des recours collectifs, en plein essor, prend de l’ampleur.

Elle fait suite à une affaire remportée contre Apple AAPL.O en octobre dernier et à une affaire contre le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O , qui a été retirée après le procès mais avant que le tribunal ne rende sa décision.

Les avocats représentant le groupe de plaignants contre Sony ont déclaré au tribunal en mars: "Sony peut fixer et fixe effectivement les prix de vente au détail… sans être confronté à aucune concurrence au niveau de la vente au détail de contenus numériques. Cela lui permet de tirer des profits de monopole de la distribution numérique."

Mais Sony, qui a vendu 8 millions de consoles PlayStation 5 dans le monde entre octobre et décembre 2025, a déclaré que cette action en justice revenait à soutenir que des tiers devraient être autorisés à créer une boutique dédiée à la PlayStation et à "profiter gratuitement" des investissements de Sony.

Ses avocats ont également fait valoir que la marge réalisée par Sony sur les ventes de jeux et de contenus supplémentaires n’était pas excessive, affirmant que le recours ne tenait pas compte des coûts de l’entreprise ni de la valeur de sa marque.

Le tribunal s’est prononcé contre Apple concernant son App Store l’année dernière, une décision contre laquelle Apple a décidé de faire appel.

Le procès intenté contre Google a débuté en octobre. Le développeur de Fortnite, Epic Games, qui aurait dû être partie à cette affaire, a retiré sa plainte après que Google eut annoncé des changements radicaux dans les pratiques de son Play Store.

(1 dollar = 0,7580 livre sterling)