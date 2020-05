Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sony ne donne aucune prévision après un plongeon du bénéfice au T4 Reuters • 13/05/2020 à 11:16









TOKYO, 13 mai (Reuters) - Sony 6758.T a fait état mercredi d'une baisse de 57% de son bénéfice d'exploitation au titre du quatrième trimestre et le groupe s'est abstenu de donner la moindre prévision pour l'exercice en cours en raison des incertitudes liées à l'épidémie de nouveau coronavirus. Sur la période janvier-mars, le bénéfice d'exploitation, affecté par une baisse de la demande des capteurs photos pour smartphones, des téléviseurs et des caméras, est ressorti à 35,45 milliards de yens (305 millions d'euros) contre 82,73 milliards de yens un an plus tôt. Les analystes interrogés par Refinitiv attendaient en moyenne 73,77 milliards de yens. Les incertitudes liées à l'impact de la crise persistent, ce qui rend difficile toute prévision concernant les ventes de l'exercice annuel en cours, a déclaré le groupe japonais d'électronique. Sur l'exercice annuel clos en mars, le bénéfice d'exploitation s'est établi à 845,46 milliards de yens, en baisse de 5,5% sur un an après deux exercices annuels records d'affilée. Les effets de la pandémie ont amputé le bénéfice annuel de 68,2 milliards de yens, dont 35,1 milliards dans la branche d'électronique grand public, a précisé Sony. Sony a été contraint de suspendre sa production dans plusieurs usines en raison des restrictions imposées dans la plupart des pays pour freiner la propagation du virus. Confinement oblige, le pôle jeu vidéo du groupe a en revanche fait mieux que prévu avec un bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre en baisse de seulement 28%, à 46,2 milliards de yens, malgré une Playstation 4 dont la sortie remonte à sept ans. Le groupe a confirmé son intention de lancer à la fin de l'année la Playstation 5, rejetant les informations de presse selon lesquelles la pandémie pourrait perturber la production de la console et entraîner des retards. (Makiko Yamazaki; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SONY Tradegate -0.66% SONY Swiss EBS Stocks 0.00%