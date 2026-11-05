 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sony enregistre un bond de 45% du bénéfice au T2, relève ses objectifs
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 08:19

Ajouter Boursorama à vos sources

Sony 6758.T a annoncé jeudi une hausse de 45% de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre, tout en relevant ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

Le résultat d'exploitation, qui a dépassé les estimations du marché, s'est établi à 622,3 milliards de yens (3,5 milliards d'euros), porté par les performances en hausse de ses divisions jeux vidéo et cinéma.

Le conglomérat japonais spécialisé dans le divertissement et la technologie a relevé de 9% ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, avec notamment le film à succès "Spider-Man : Brand New Day".

L'activité jeux vidéo de Sony devrait par ailleurs bénéficier du lancement de "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre, bien que le secteur soit confronté à la hausse des prix des puces mémoire due à l'essor de l'IA.

(Rédigé par Sam Nussey ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

SONY GROUP
24,195 EUR Tradegate +5,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,12 +0,53%
2CRSI
17,87 0,00%
Or
4 123,2 +1,47%
BIOPHYTIS
0,0398 0,00%
SOITEC
110,05 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank