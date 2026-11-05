Sony enregistre un bond de 45% du bénéfice au T2, relève ses objectifs

Sony 6758.T a annoncé jeudi une hausse de 45% de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre, tout en relevant ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

Le résultat d'exploitation, qui a dépassé les estimations du marché, s'est établi à 622,3 milliards de yens (3,5 milliards d'euros), porté par les performances en hausse de ses divisions jeux vidéo et cinéma.

Le conglomérat japonais spécialisé dans le divertissement et la technologie a relevé de 9% ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, avec notamment le film à succès "Spider-Man : Brand New Day".

L'activité jeux vidéo de Sony devrait par ailleurs bénéficier du lancement de "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre, bien que le secteur soit confronté à la hausse des prix des puces mémoire due à l'essor de l'IA.

(Rédigé par Sam Nussey ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)