Sony: acquisition de Savage Game Studios information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 17:12

(CercleFinance.com) - Sony Interactive Entertainment (SIE) a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Savage Game Studios, un studio de développement de jeux mobiles ayant des bureaux à Helsinki et à Berlin.



Savage Game Studios a des décennies d'expérience dans le développement et l'exploitation de jeux mobiles.



' PlayStation Studios doit continuer à étendre et à diversifier notre offre au-delà de la console, en apportant de nouveaux jeux incroyables à plus de gens ', a déclaré Hermen Hulst, responsable de PlayStation Studios.



' L'acquisition de l'équipe talentueuse de Savage Game Studios est une autre étape stratégique vers cet objectif. Notre passage au mobile, comme notre expansion dans les jeux PC et de service en direct, renforce nos capacités et notre communauté. '