Sonova relève ses prévisions annuelles après un très bon semestre

Le spécialiste suisse des solutions auditives ( 2,23%, à 289,10 francs suisses) a publié des résultats semestriels en nette progression au titre de son exercice 2026/27 (clos au 30 septembre 2026), portés par la dynamique de ses nouveaux produits et des gains de parts de marché continus.

Au premier semestre 2026-2027, le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies s'est établi à 1,834 milliard de francs suisses, en hausse de 7,5% en monnaies locales et de 6,7% en francs suisses (les effets de change ayant pesé à hauteur de 13,7 millions de francs suisses). La croissance a été soutenue par l'ensemble des zones géographiques, avec une progression à deux chiffres en Asie-Pacifique, malgré un ralentissement attendu dans les implants cochléaires en raison des pressions sur les marchés chinois et américain.

En parallèle, l'Ebit core a bondi de 22,9% en monnaies locales ( 21,4% en francs suisses) pour atteindre 384 millions de francs suisses. L'Ebit publié s'est quant à lui élevé à 372 millions de francs suisses. Le programme de transformation opérationnelle progresse également vers l'objectif de 90 millions de CHF d'économies annuelles fixé en mars 2026, tandis que la cession de l'activité Consumer Hearing suit son cours pour une finalisation attendue durant l'exercice 2026-2027.

Objectifs relevés

Face à ces bonnes performances et à la croissance du marché mondial des aides auditives désormais estimée entre 3 et 5% pour l'année, contre de 2 à 4% précédemment, Sonova a relevé ses objectifs financiers annuels.

La croissance du chiffre d'affaires est désormais attendue entre 6 et 8% en monnaies locales, contre de 5 à 8% précédemment. Concernant l'Ebit core, initialement prévu en hausse de 7 à 10%, il est maintenant attendu entre 10 et 13%.

Les analystes réagissent

Jefferies estime que le chiffre d'affaires semestriel est légèrement supérieur au consensus. En parallèle, l'Ebit core et le bénéfice par action ont nettement dépassé les attentes selon la banque d'investissement américaine.

Au niveau de la valorisation, les analystes rappellent que le titre Sonova a progressé de plus de 35% depuis le début de l'année, sous-performant Demant de 35 points de base. Leur recommandation reste à conserver, avec une cible de cours de 275 francs suisses.

De son côté, Citi parle de publication conforme à ses attentes et en ce qui concerne le relèvement des objectifs, il était, selon les analystes, déjà largement anticipé compte tenu des données relatives à la croissance du marché publiées par les concurrents.

La recommandation de Citi est à vendre sur le titre Sonova, avec un objectif de cours de 250 francs suisses.