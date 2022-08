Sonos: le titre décroche après un avertissement sur résultat information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 16:46

(CercleFinance.com) - Sonos a annoncé hier soir avoir revu à la baisse ses objectifs financiers pour son exercice en cours suite à des performances décevantes sur le trimestre écoulé, un avertissement qui se traduisait par une chute de 23% de son cours de Bourse jeudi sur le Nasdaq.



Le fabricant de systèmes de musique sans fil a fait état mercredi soir d'un résultat opérationnel ajusté (Ebitda) de 42,1 millions de dollars au titre du troisième trimestre de son exercice décalé, contre 46,7 millions de dollars un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires trimestriel a diminué de 1,8% à 371,8 millions de dollars sur les trois mois clos début juillet, une performance inférieure aux objectifs qu'il s'était donné.



Dans un communiqué, le directeur général Patrick Spence explique que l'environnement économique devient de plus en plus difficile pour le groupe du fait du renchérissement du dollar et de l'envolée de l'inflation, qui affecte tout particulièrement les dépenses des consommateurs sur le segment de marché sur lequel il évolue.



La société basée à Santa Barbara (Californie) dit avoir révisé ses prévisions en conséquence, ne tablant plus que sur une croissance de 1% ou 2% de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022, désormais attendu entre 1,73 et 1,75 milliards de dollars, et non plus entre 1,95 et deux milliards.



Son Ebitda ajusté est lui prévu entre 215 et 230 millions de dollars, ce qui correspondrait à un repli de 17% à 23% par rapport à l'exercice précédent.



Suite à ces prévisions, l'action Sonos décrochait de près de 23% jeudi dans les premiers échanges sur le Nasdaq.