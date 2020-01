Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sonos : dépose une plainte contre Google et Alphabet Cercle Finance • 08/01/2020 à 12:46









(CercleFinance.com) - Sonos annonce avoir déposé une plainte auprès de la Commission du commerce international des États-Unis contre Alphabet et Google, et annonce poursuivre Google en Californie. La plainte et les poursuites reposent sur une violation de certains brevets Sonos relatifs à ses haut-parleurs intelligents et à la technologie associée. Aucun autre détail n'a été fourni.

Valeurs associées SONOS NASDAQ +0.64%