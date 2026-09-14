SONDAGE-Selon les économistes, une hausse des taux de la Fed mercredi semble désormais probable, et au moins une autre devrait suivre

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Données du sondage de la Fed sur les taux

par Indradip Ghosh

La Réserve fédérale américaine relèvera son taux d’intérêt mercredi et procédera à au moins une nouvelle hausse d’ici la fin du mois de mars, selon la majorité des économistes interrogés par Reuters, renversant ainsi le fragile consensus en faveur du statu quo qui prévalait avant la publication, vendredi, de données officielles faisant état d’une inflation soutenue.

Une série de données économiques solides, survenue après le discours du président de la Fed Kevin Warsh à Jackson Hole , largement perçu comme « belliciste », ainsi que les anticipations marquées d’une hausse des taux par les marchés, ont déjà amené plusieurs économistes à revoir leur position en faveur d’un statu quo.

Mais le nouveau régime instauré par Warsh, caractérisé par l’absence d’indications sur les taux, associé à une incertitude accrue, avait laissé peu d’économistes prêts à se prononcer.

Désormais, une majorité de 85 % des économistes, soit 86 sur 101, interrogés dans le cadre du sondage Reuters réalisé après la publication vendredi du rapport sur l’inflation, estiment que la Fed relèvera ses taux d’un quart de point de pourcentage, les portant à 3,75 %-4,00 %, lors de sa réunion des 15 et 16 septembre, ce qui constituerait la première hausse depuis juillet 2023.

Il s’agit d’un revirement spectaculaire par rapport aux résultats de l’enquête de la semaine dernière , qui montraient que plus des deux tiers s’attendaient à un statu quo. Un revirement similaire juste avant une réunion de politique monétaire s’était produit pour la dernière fois en septembre 2024, lorsque la Fed avait procédé à une baisse de 50 points de base alors que les estimations préliminaires tablaient sur une baisse de 25 points de base.

Près de 53 % des prévisionnistes, soit 37 sur 70, s’attendent à au moins une nouvelle hausse des taux d’ici fin mars, contre 56 % qui tablaient sur des taux stables la semaine dernière. Il n’y a plus de consensus en faveur d’une baisse des taux en 2027.

Les contrats à terme sur taux d’intérêt évaluent à près de 90 % la probabilité d’une hausse cette semaine et d’environ quatre hausses d’ici fin juillet 2027.

« Warsh s’est en quelque sorte mis dans une impasse: il fallait que les données soient très faibles pour que la Fed ne procède pas à une hausse », a déclaré Stephen Juneau, économiste senior spécialisé dans l’économie américaine chez Bank of America, qui table depuis juin sur trois hausses cette année.

« Nous n’avons tout simplement pas eu cela… puis nous avons reçu ce rapport sur l’inflation, qui s’est révélé plus ferme. »

Les doutes des économistes quant à une hausse ce mercredi se sont évaporés après la publication des données sur les prix à la consommation , ainsi que des chiffres solides concernant plusieurs composantes de l'indice des prix à la production qui alimentent l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, qui atteint déjà près du double de son objectif de 2 %.

Beaucoup sont désormais convaincus que l’inflation PCE sous-jacente s’est accélérée en août.

De plus, avec les contrats à terme sur le pétrole brut s'échangeant bien au-dessus de 100 dollars et les prix du diesel à un niveau record dans un contexte de guerre incessante au Moyen-Orient, les anticipations d'inflation sont en forte hausse.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans se maintient près du seuil politiquement sensible de 5 %, malgré l’annonce par le secrétaire au Trésor Scott Bessent d’un rachat de 6 milliards de dollars .

« Dans une certaine mesure, l’intervention de Scott Bessent sur la partie longue de la courbe a également contribué à cette situation », a déclaré Stephen Juneau, de la BofA.

Beaucoup craignent que l’absence de hausse des taux cette semaine ne provoque une forte hausse des rendements obligataires.

« C’est la crédibilité de la Fed en matière de lutte contre l’inflation qui est en jeu ici. Elle doit étayer son discours belliciste par des mesures concrètes lors de sa prochaine réunion, sous peine de voir la courbe des taux des bons du Trésor se pentifier considérablement », a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets.

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