SONDAGE-L'indice Nikkei japonais devrait progresser l'année prochaine, sans toutefois atteindre un niveau record, les investisseurs réévaluant les opportunités liées à l'intelligence artificielle

L'indice boursier japonais Nikkei devrait poursuivre sa hausse l'année prochaine, tout en restant bien en deçà de son récent record historique, les investisseurs réévaluant leurs paris liés à l'IA à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis, selon un sondage Reuters réalisé auprès de stratèges boursiers.

Ce sondage a été réalisé dans un contexte de forte volatilité des marchés, le Nikkei ayant clôturé vendredi à son plus bas niveau depuis la mi-avril, en raison des craintes que des réglementations potentiellement plus strictes en matière d’IA aux États-Unis ne ralentissent la croissance des infrastructures, essentielle pour ce secteur.

Les marchés étaient fermés lundi pour cause de jour férié. Mardi, le Nikkei a bondi de près de 4 % , le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O ayant annoncé la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général, ce qui a incité les investisseurs à se tourner à nouveau vers les actions liées à l’IA. L’indice reste toutefois en baisse d’environ 20 % par rapport à son plus haut niveau atteint en juin.

L’indice Nikkei .N225 atteindra 65 000 d’ici juin 2027 avant de remonter à 67 500 d’ici la fin de l’année, selon les valeurs médianes d’une enquête menée auprès de 22 analystes entre le 16 et le 24 novembre. L’indice a clôturé mardi à 58 644,63.

« Les valeurs technologiques ont été survendues », a déclaré vendredi Hiroyuki Ueno, stratège en chef chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. « Les inquiétudes concernant un ralentissement de la construction de centres de données s’apaiseront après l’entrée en fonction, en janvier, d’un nouveau (US) Congrès, qui permettra d’y voir plus clair quant aux réglementations à mettre en place. »

La récente baisse des cours boursiers n’était qu’un simple ajustement de valorisation, les solides résultats des entreprises ayant déjà été confirmés, a déclaré Kohei Onishi, analyste financier senior chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

« Une fois que le marché aura retrouvé son calme, les actions devraient remonter au niveau d’avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, le Nikkei pouvant même atteindre de nouveaux sommets avant la fin de l’année », a-t-il ajouté.

Les transactions liées à l’IA ont propulsé les indices boursiers mondiaux vers des sommets historiques cette année, le Nikkei ayant atteint son plus haut niveau de tous les temps à 72 831,73 en juin, au cours d’une remontée fulgurante . Cet optimisme s’est estompé à mesure que l’addition des coûts liés aux projets d’infrastructure s’est alourdie.

« Même si nous ne prévoyons pas de recul des perspectives de croissance à moyen et long terme pour l’IA en soi, le marché est entré dans une phase où il s’agit de vérifier si les investissements massifs dans l’IA se traduiront par une réelle croissance des bénéfices », a déclaré Yugo Tsuboi, stratège en chef chez Daiwa Securities.

Le sondage Reuters a montré que le Nikkei progresserait lentement pour atteindre 69 000 d’ici mi-2028.

« Le marché ne devrait pas connaître le même optimisme que celui observé en mai et juin de cette année », a déclaré Hiroshi Namioka, stratège en chef chez T&D Asset Management.

« Cependant, comme l’évolution de l’IA peut être qualifiée de révolution industrielle, nous considérons qu’il s’agit d’une évolution qui mènera à une croissance durable plutôt qu’à une simple mode passagère. »

(Autres articles issus de la série de sondages Reuters sur les marchés boursiers mondiaux du quatrième trimestre)