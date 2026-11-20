PORTO, Portugal , 20 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Sonae (Euronext Lisbonne : SON), une multinationale dont le siège est au Portugal et qui gère un portefeuille d'activités dans les secteurs de la distribution, de l'immobilier, des télécommunications, des technologies et de l'innovation, a enregistré une hausse de 6,7 % de son chiffre d'affaires consolidé, qui a atteint 8,7 milliards d'euros au cours des neuf premiers mois de 2026 (9M26). La croissance s'est accélérée au troisième trimestre (3T26), le chiffre d'affaires ayant progressé de 7,4 % en glissement annuel pour atteindre 3,1 milliards d'euros, grâce à l'évolution positive des ventes à périmètre constant, à l'extension du réseau de magasins et aux gains de parts de marché dans l'ensemble des activités de vente au détail.

Cláudia Azevedo, PDG de Sonae, déclare : « Je crois fermement en notre capacité à continuer à générer une croissance durable et à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. Nos activités sont plus solides, notre situation financière est saine, et nous disposons des collaborateurs, des stratégies et de l'ambition nécessaires pour continuer à aller de l'avant, saisir de nouvelles opportunités et bâtir une entreprise Sonae encore plus forte. »

À l'échelle de l'ensemble de son portefeuille, MC a continué à gagner des parts de marché dans la grande distribution alimentaire, tandis que sa division Health & Beauty a consolidé sa position de leader sur le marché ibérique, grâce à une forte croissance des ventes et à l'expansion de son réseau de magasins. Worten a enregistré de nouveaux gains de parts de marché tant dans ses magasins physiques que sur ses canaux en ligne, parallèlement à une amélioration de sa rentabilité, tandis que Musti a affiché une forte croissance de son chiffre d'affaires à périmètre constant et a poursuivi son expansion au Portugal et en Suède, notamment grâce à un nouveau partenariat avec ICA. Dans le secteur immobilier, Sierra a annoncé un partenariat stratégique avec Norges Bank Investment Management en vue de l'acquisition de huit centres commerciaux en Espagne, renforçant ainsi sa position sur le marché espagnol, tandis que son pôle Services a également bénéficié de la contribution croissante des activités de gestion immobilière récemment acquises en Allemagne. Dans les secteurs des télécommunications et des technologies, NOS a affiché une rentabilité solide et une génération de flux de trésorerie en hausse, grâce à des gains d'efficacité opérationnelle et à une baisse des besoins d'investissement.

L'EBITDA sous-jacent a progressé de 12,3 % pour atteindre 882 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2026, et de 10,7 % pour s'établir à 346 millions d'euros au troisième trimestre 2026, la marge ayant augmenté de 0,5 point de pourcentage pour s'établir à 10,1 % au cours des neuf premiers mois de 2026 et de 0,3 point pour atteindre 11,1 % au cours du trimestre. L'EBITDA a progressé de 14,9 % pour atteindre 989 millions d'euros au cours des 9 premiers mois de 2026, après une hausse de 15,8 % sur un an à 389 millions d'euros au troisième trimestre 2026. Cette évolution s'explique par l'amélioration de la rentabilité opérationnelle et par une contribution plus importante des activités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, notamment NOS.

Le résultat net attribuable au groupe a progressé de 22,7 % pour s'établir à 245 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2026, et avec une hausse de 25 %, à 122 millions d'euros au troisième trimestre 2026, reflétant l'accélération de la croissance dans l'ensemble des activités, la solidité financière et les gains d'efficacité, qui ont contribué à atténuer l'impact de la hausse des coûts.

La dette nette consolidée s'élevait à 1,6 milliard d'euros à la fin du mois de septembre 2026, soit une baisse de 203 millions d'euros par rapport à la même période de l'année précédente, principalement grâce à la génération de flux de trésorerie d'exploitation. Le ratio prêt/valeur (LTV) s'est amélioré pour s'établir à 9,5 %, contre 13,6 % en septembre 2025.

La valeur liquidative (VL), calculée sur la base des cours de référence du marché, a progressé de 13,4 % par rapport à la même période de l'année précédente pour s'établir à 5,7 milliards d'euros à la fin du mois de septembre 2026, soit 2,92 euros par action. Sur la base du cours de clôture de l'action Sonae, qui s'établissait à 2,105 € à la fin du trimestre, la décote implicite par rapport à la valeur liquidative publiée s'est réduite à 28 %, contre 48 % en septembre 2025 et 30 % en juin 2026.

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