Sommet Trump-Xi à Pékin, trêve commerciale et guerre en Iran au menu

par Trevor Hunnicutt et Mei Mei Chu

Donald Trump et Xi Jinping doivent prendre part jeudi à Pékin à des discussions lors desquelles le président américain entend obtenir des succès économiques auprès de son homologue chinois, préserver la fragile trêve commerciale sino-américaine et naviguer des questions épineuses - guerre en Iran, Taïwan.

Alors que sa cote de popularité est en déclin en raison de la guerre en Iran, à moins de six mois des élections de mi-mandat au Congrès américain ("midterms"), Donald Trump voit sa visite très attendue en Chine - la première d'un président américain depuis son précédent déplacement en 2017 lors de son premier mandat - revêtir une importance encore plus grande.

Le chef de la Maison blanche est accompagné notamment par un groupe de dirigeants de grandes entreprises américaines, dont Elon Musk et le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, invité de dernière minute qui a pris place à bord de l'avion présidentiel Air Force One lors d'une escale en Alaska.

Nombre de ces patrons sont désireux de régler des différends avec les régulateurs chinois. Donald Trump a indiqué via son réseau Truth Social au moment de son départ pour Pékin vouloir exhorter Xi Jinping à "ouvrir" la Chine aux entreprises américaines.

Mais le rapport de forces a changé depuis la dernière visite de Donald Trump chez le principal rival des Etats-Unis, a noté Ali Wyne, conseiller de haut rang sur les relations sino-américaines au centre de réflexion International Crisis Group, rappelant qu'en 2017 la Chine s'était efforcée de combler le président américain en actant l'achat de milliards de dollars de produits américains.

A l'époque, Pékin "tentait de persuader les Etats-Unis de son statut grandissant (...)", a-t-il dit. "Cette fois-ci, ce sont les Etats-Unis, de manière spontanée, de leur plein gré, qui reconnaissent ce statut", a-t-il ajouté, citant la manière dont Donald Trump a utilisé lors de sa précédente rencontre en octobre dernier avec Xi Jinping - une brève réunion en marge d'un forum régional en Corée du Sud - le terme 'G2' en référence à un duo de superpuissances.

PRESSIONS

Les deux dirigeants auront à Pékin l'opportunité de discuter plus longuement, alors que leur programme commun prévoit, selon l'emploi du temps communiqué par la Maison blanche, une réunion au Palais du Peuple, une visite du Temple du Ciel classé au patrimoine mondial de l'Unesco, un banquet officiel jeudi soir et un déjeuner vendredi.

Donald Trump aborde toutefois ces rendez-vous avec une 'main' affaiblie. La Cour suprême des Etats-Unis et des tribunaux américains ont restreint sa capacité à imposer des droits de douane à son bon vouloir sur les produits en provenance de Chine et d'autres pays.

Par ailleurs, la guerre en Iran a fait grimper les prix du carburant et alimenté l'inflation aux Etats-Unis, renforçant l'hypothèse que son Parti républicain perde en novembre prochain la majorité dont il dispose dans les deux chambres du Congrès.

Si la croissance chinoise s'est essoufflée, Xi Jinping n'est pas confronté à des pressions économiques ou politiques comparables.

Il n'en reste pas moins que les deux camps ont la volonté de prolonger la trêve commerciale actée en octobre dernier, quand Donald Trump a suspendu les droits de douane de plus de 100% imposés sur les produits chinois et Xi Jinping est revenu sur les mesures strictes de contrôle des exportations des terres rares, cruciales pour un éventail de chaînes de production mondiales.

Les deux dirigeants devraient discuter lors de leur sommet de la mise en place de forums destinés à favoriser les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux ainsi qu'à dialoguer sur des questions liées à l'intelligence artificielle (IA).

Washington entend vendre à Pékin des avions Boeing BA.N , des produits agricoles et de l'énergie afin de réduire son déficit commercial bilatéral, un déficit qui irrite Donald Trump de longue date. Pékin veut que Washington assouplisse ses restrictions sur les importations de semiconducteurs de pointe et d'équipements de fabrication de puces, a-t-on appris de représentants impliqués dans les préparatifs du sommet.

"PAS TANT DE CARTES QUE ÇA À JOUER"

En plus de ces questions commerciales, il est attendu que Donald Trump demande à la Chine de convaincre l'Iran de conclure un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février par la campagne de bombardements américano-israéliens, même si le président américain s'est défendu d'avoir besoin de l'aide de Pékin.

Des analystes ont dit douter que Xi Jinping soit disposé à faire pression sur Téhéran ou à cesser de soutenir l'armée iranienne, étant donné la valeur de l'Iran aux yeux de la Chine comme contre-pouvoir stratégique face aux Etats-Unis.

Pour le président chinois, l'une des grandes priorités est Taïwan, île démocratique que Pékin considère comme une province renégate et à laquelle Washington fournit des armes.

La Chine a réitéré mercredi, à quelques heures de l'arrivée de Donald Trump, sa ferme opposition aux ventes d'armes américaines à Taipei, alors que le Pentagone a annoncé en décembre dernier avoir approuvé une vente d'armes sans précédent de 14 milliards de dollars à l'île, pour laquelle Trump doit donner son accord formel.

Aux termes de la loi américaine, les Etats-Unis sont contraints de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, en dépit de l'absence de liens diplomatiques formels.

Donald Trump "n'a pas vraiment tant de cartes que ça à jouer, mais je ne crois pas qu'il voit les choses de cette façon", a commenté Ronan Fu, chargé de recherche adjoint au centre gouvernemental taïwanais de réflexion Academia Sinica.

"Il ne laissera pas la Chine demander tout simplement tout ce qu'elle veut (...) et faire toutes les concessions que Pékin demande", a-t-il ajouté.

(Reportage de Trevor Hunnicutt et Mei Mei Chu, avec la contribution de Ben Blanchard à Taipei; version française Jean Terzian)