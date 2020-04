Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sommet européen en visioconférence le 23 avril - CE Reuters • 10/04/2020 à 15:01









BRUXELLES, 10 avril (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne participeront le 23 avril à une visioconférence pour débattre de la réponse économique à la crise du coronavirus, a annoncé vendredi le président du Conseil européen, Charles Michel, au lendemain de l'accord conclu par les ministres des Finances. "Il est temps de préparer le terrain à une reprise économique solide. Ce projet doit relancer nos économies tout en favorisant la convergence économique au sein de l'UE. Le budget de l'UE aura un rôle important à jouer", déclare-t-il dans un communiqué. Il a qualifié l'accord conclu jeudi d'"avancée significative". Les chefs d'Etat et de gouvernement devront étudier le 23 avril "la mise en place d'un Fonds de reprise temporaire pour assurer une reprise économique européenne solide dans tous les Etats membres", ajoute le communiqué. L'accord conclu jeudi prévoit 100 milliards d'euros de financement pour des mesures de chômage partiel afin d'éviter des licenciements, 200 milliards de prêts aux entreprises via la Banque européenne d'investissement (BEI) et 240 milliards de crédits à bas coûts par l'intermédiaire du Mécanisme européenne de stabilité (MES). Il porte à 3.200 milliards le montant total engagé par les institutions européennes en réponse à la crise économique déclenchée par l'épidémie de coronavirus, en plus des mesures nationales annoncées par les gouvernements. (Marine Strauss, version française Marc Angrand)

