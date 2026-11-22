Vue d'ensemble de l'Élysée à Paris

PARIS, 22 novembre (Reuters) - ‌La deuxième édition du ​sommet "Choose France" consacrée aux entreprises françaises investissant dans le pays ​va se traduire lundi par l'annonce ​de 14,9 milliards ⁠d'euros de nouveaux projets, ‌a fait savoir l'Elysée dimanche.

Ces 81 nouveaux projets viendront ​s'ajouter ‌à des investissements déjà ⁠annoncés, portant le total à 273 projets pour 42,5 ⁠milliards d'euros, ‌a précisé la présidence ⁠de la République.

L'ensemble des ‌investissements inclura des ⁠projets dans le numérique, les ⁠centres de ‌données, l'intelligence artificielle, la santé, ​l'aéronautique ‌ou encore l'énergie, avec notamment 9,5 milliards d'euros ​programmés par ADP et 8 milliards par ⁠RTE.

Quelque 150 chefs d'entreprises seront présents à un dîner de clôture du sommet organisé lundi soir à l'Elysée.

(Rédigé par ​Benjamin Mallet)