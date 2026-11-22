La deuxième édition du sommet "Choose France" consacrée aux entreprises françaises investissant dans le pays va se traduire lundi par l'annonce de 14,9 milliards d'euros de nouveaux projets, a fait savoir l'Elysée dimanche.

Ces 81 nouveaux projets viendront s'ajouter à des investissements déjà annoncés, portant le total à 273 projets pour 42,5 milliards d'euros , a précisé la présidence de la République.

L'ensemble des investissements inclura des projets dans le numérique, les centres de données, l'intelligence artificielle, la santé, l'aéronautique ou encore l'énergie, avec notamment 9,5 milliards d'euros programmés par ADP ADP.PA et 8 milliards par RTE.

Quelque 150 chefs d'entreprises seront présents à un dîner de clôture du sommet organisé lundi soir à l'Elysée.

(Rédigé par Benjamin Mallet)